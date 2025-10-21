 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ERG,...

ERG, Primetals ve Midrex ile Kazakistan’da 1,2 milyar $’lık sıcak briketlenmiş demir tesisi kuracak

Salı, 21 Ekim 2025 12:09:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Küresel metal ve madencilik şirketi Eurasian Resources Group (ERG), Kazakistan’ın Rudny kentinde inşa edilecek yeni nesil sıcak briketlenmiş demir tesisi için İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies ve doğrudan indirgeme teknolojisi geliştiricisi Midrex Technologies ile mühendislik detaylandırması ve ekipman tedarikini kapsayan bir sözleşme imzaladı. 1,2 milyar $’ı aşan yatırımla kurulacak tesisin 2029 yılında devreye alınması planlanıyor.

ERG, Kazakistan’ın küresel pazar konumunu güçlendiriyor

ERG’nin iştiraki QazIron ERG LLP tarafından geliştirilecek yeni sıcak briketlenmiş demir tesisi MIDREX’in Flex teknolojisini kullanacak. Tesis yılda iki milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak ve en az %93,5 metalizasyon oranı ile yaklaşık %90 demir içeriği sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Flex sistemi, üretimin ilerleyen dönemde doğal gazdan hidrojene geçişini mümkün kılacak ve bu sayede tesis ERG’nin uzun vadeli karbonsuzlaşma yol haritası ile Kazakistan’ın temiz sanayi stratejisine tam uyumlu hale gelecek.

Yeni istihdam ve bölgesel katma değer katkısı

Primetals’e göre ERG’nin bu yatırımı, inşaat ve işletme sürecinde 1.000’den fazla kişiye istihdam sağlayarak Rudny bölgesinin sanayi altyapısını güçlendirecek. Tesisin tamamlandığında Kazakistan’ın zengin demir cevheri kaynaklarından daha fazla katma değer elde etmesine, ihracatını yeşil metalürji ürünlerine çeşitlendirmesine ve yarı mamul ithalatına olan bağımlılığını azaltmasına katkı sağlaması bekleniyor.


Etiketler: Hammaddeler Kazakistan BDT Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye'de Kasım sevkiyatlı deep sea hurda alımları tamamlanmak üzere

21 Eki | Hurda ve Hammadde

Almanya’da Ekim ayı yerel hurda fiyatları beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti

21 Eki | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 21 Ekim 2025

21 Eki | Hurda ve Hammadde

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2025’in Eylül ayında %9,6 yükseldi

21 Eki | Çelik Haberler

Japonya’da çelik talebinin 2025’in son çeyreğinde %3,5 gerilemesi bekleniyor

21 Eki | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 21 Ekim 2025

21 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Rio Tinto Simandou projesinin ilk sevkiyatına hazırlık sürecini hızlandırıyor

21 Eki | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları haftalık bazda gevşedi

21 Eki | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 20 Ekim 2025

20 Eki | Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel yerel hurda alım fiyatlarını artırmaya devam ediyor

20 Eki | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis