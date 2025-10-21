ERG, Primetals ve Midrex ile Kazakistan’da 1,2 milyar $’lık sıcak briketlenmiş demir tesisi kuracak

Küresel metal ve madencilik şirketi Eurasian Resources Group (ERG), Kazakistan’ın Rudny kentinde inşa edilecek yeni nesil sıcak briketlenmiş demir tesisi için İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies ve doğrudan indirgeme teknolojisi geliştiricisi Midrex Technologies ile mühendislik detaylandırması ve ekipman tedarikini kapsayan bir sözleşme imzaladı. 1,2 milyar $’ı aşan yatırımla kurulacak tesisin 2029 yılında devreye alınması planlanıyor.

ERG, Kazakistan’ın küresel pazar konumunu güçlendiriyor

ERG’nin iştiraki QazIron ERG LLP tarafından geliştirilecek yeni sıcak briketlenmiş demir tesisi MIDREX’in Flex teknolojisini kullanacak. Tesis yılda iki milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak ve en az %93,5 metalizasyon oranı ile yaklaşık %90 demir içeriği sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Flex sistemi, üretimin ilerleyen dönemde doğal gazdan hidrojene geçişini mümkün kılacak ve bu sayede tesis ERG’nin uzun vadeli karbonsuzlaşma yol haritası ile Kazakistan’ın temiz sanayi stratejisine tam uyumlu hale gelecek.

Yeni istihdam ve bölgesel katma değer katkısı

Primetals’e göre ERG’nin bu yatırımı, inşaat ve işletme sürecinde 1.000’den fazla kişiye istihdam sağlayarak Rudny bölgesinin sanayi altyapısını güçlendirecek. Tesisin tamamlandığında Kazakistan’ın zengin demir cevheri kaynaklarından daha fazla katma değer elde etmesine, ihracatını yeşil metalürji ürünlerine çeşitlendirmesine ve yarı mamul ithalatına olan bağımlılığını azaltmasına katkı sağlaması bekleniyor.