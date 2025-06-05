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Kazakistan büyük çaplı boru ithalatını yeni tesisle ikame edecek

Perşembe, 05 Haziran 2025 12:27:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Kazakistan’ın Mangystau bölgesi hükümetinin açıklamasına göre İngiltere merkezli Stal Trade Group, Aktau’da ülkenin ilk büyük çaplı çelik boru üretim tesisinin inşasına başladı.

Hazar boru tesisi adı verilen yeni tesis, çapı 1.420 mm’a kadar olmak üzere yıllık 150.000 mt boru üretim kapasitesine sahip olacak. Tesisin faaliyete geçmesinin ardından ülkedeki petrol ile doğal gaz, enerji, inşaat ve kamu hizmetleri sektörlerinin boru talep yerel ürünlerle karşılanacak. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, “Bu tesis yalnızca ithalatı ikame etmekle kalmayacak aynı zamanda boru ürünlerinin maliyetini de düşürecek ve lojistik, makine mühendisliği, metalürji gibi sektörlerin gelişimine ivme kazandıracak,” şeklinde konuştu.

2004 yılında kurulan Stal Trade, şu anda Kazakistan’da çelik boru ürünleri üretimi ve tedarikinde lider şirketlerden biri. Şirketin Astana, Almatı, Aktav, Pavlodar, Çimkent, Öskemen ve Taşkent şehirlerinde satış şubeleri bulunuyor.


Etiketler: Boru Borular Kazakistan BDT Çelik Üretimi 

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