PT Gunung Steel Group hafif ve orta profil tesislerini yenileyecek, yüksek fırınını devreye alacak

Pazartesi, 22 Şubat 2021 16:39:45 (GMT+3) | İstanbul

SteelOrbis'in edindiği bilgiye göre, Endonezyalı çelik üreticisi PT Gunung Steel Group, özellikle hafif ve orta profil tesislerini iyileştirerek üretim kapasitesini artırmak için 60 milyon $’lık bir sermaye harcaması bütçesi ayırdı.

Şirket, üretim kapasitesini 1,1 milyon mt’a çıkarmayı, 480.000 mt kapasiteli hafif ve orta profil tesislerinin H-profil kapasitesini 980.000 mt’a yükseltmeyi hedefliyor.

Öte yandan, 2019 yılında PT Gunung Steel Group, 200 milyon $ yatırımla yüksek fırın inşa etmiş ancak devreye alamamıştı. SteelOrbis’in piyasa kaynaklarından edindiği bilgiye göre şirket, yıllık 700.000 mt kapasiteli yüksek fırınını Nisan-Mayıs aylarında devreye almayı planlıyor. Fırının üretim kapasitesi daha sonra yılda 1,2 milyon mt seviyesine yükselebilir. Şirketin açıklamasına göre, PT Gunung Steel Group şu anda 2,1 milyon mt üretim kapasitesine sahip, ancak zorlu piyasa koşulları nedeniyle üretimini düşük seviyede tutmak zorunda. Şirket, H ve I profil, köşebent ve filmaşin olmak üzere çeşitli yapı çeliği ürünleri üretiyor. Ayrıca şirketin bir kısmı slab (mevcut elektrik ark ocaklarında üretilen ham çelik kullanılarak), levha ve diğer yassı çelik ürünleri üretimine odaklandı. PT Gunung Steel’in yüksek fırınını devreye alması, şirketin 80 mm’ye kadar (mevcut 50 mm’den) kalınlığa sahip çelik levha üretmesini sağlayacak.