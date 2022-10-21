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Primetals JSW’nin Dolvi tesisinde bulunan slab döküm ünitelerine bakım yapacak

Cuma, 21 Ekim 2022 12:20:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiliz tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Hindistan merkezli JSW Steel’in Dolvi tesisindeki iki adet yeni iki bantlı slab döküm ünitesinde bakım çalışmaları gerçekleştireceği açıkladı.

Primetals JSW’nin tesisine teknik uzmanlar gönderecek, yedek parça tedarik edecek ve slab döküm ünitelerinin bileşenlerini onaracak.

Bakım çalışmaları ekipmanın kullanım ömrünü artıracak, böylece makinenin arıza süresi kısalacak ve ürün kalitesi iyileşecek.

Slab döküm üniteleri yıllık 4,5 milyon mt çelik üretim kapasitesine sahip.


Etiketler: Slab Yarı Mamul Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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