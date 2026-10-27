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POSCO Steeleon General Electric'e parmak izi tutmayan boyalı paslanmaz sac tedarik edecek

Salı, 27 Ekim 2026 14:02:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, bağlı kuruluşu POSCO Steeleon'un ev aletlerinde kullanılmak üzere geliştirdiği parmak izi tutmayan boyalı paslanmaz sac için ABD'li beyaz eşya üreticisi General Electric'ten (GE) kalite onayı aldığını duyurdu.

Böylelikle POSCO grup şirketleri arasında yaklaşık iki yıl süren iş birliğinin ardından POSCO Steeleon'un GE'nin resmi tedarik zincirine dahil olan ilk Güney Koreli boyalı sac üreticisi olduğu belirtildi.

Çelik geliştirme ve ABD'deki tedarik zinciri için iş birliği

İş birliği kapsamında POSCO'nun Kuzey Amerika piyasasındaki üst segment büyük ev aletleri için belirlenen teknik gereksinimleri karşılayan özel çelik malzemeler geliştirdiği ifade edildi. POSCO International'ın ise ABD'de müşteri ilişkileri, yerel depolama ve lojistik operasyonları üstlenerek tam zamanında teslimat süreçlerine destek verdiği aktarıldı.

Aynı zamanda POSCO Steeleon'un seri üretime uygun bir üretim ve kalite yönetim sistemi kurduğu paylaşıldı. Bu sistemin, buzdolaplarının dış yüzeyleri için gereken yüzey kalitesinin yanı sıra müşterilerin sacın kolay şekillendirilmesi ve sorunsuz işlenmesine ilişkin gereksinimlerini de karşıladığı belirtildi.

Kuzey Amerika beyaz eşya çeliği pazarında büyüme hedefleniyor

Kalite onayı alan parmak izi tutmayan boyalı paslanmaz sacların, parmak izlerine ve lekelere karşı direnç, yüksek dayanım ve yüksek kaliteli metalik yüzey görünümü sunduğu vurgulandı. GE'nin dayanıklılık testlerinden ve seri üretime uygunluk doğrulama süreçlerinden geçen ürünlerin, buzdolapları dahil olmak üzere üst segment ev aletlerinin ön panellerinde kullanılmasının beklendiği dile getirildi.

POSCO Steeleon, GE'nin tedarik zincirine dahil olmasının ardından Kuzey Amerika üst segment beyaz eşya malzemeleri piyasasındaki varlığını daha da genişletmeyi hedeflediğine dikkat çekti. Ancak planlanan tedarik miktarını, sözleşme bedelini, tedarik süresini veya teslimatların başlaması beklenen tarihi paylaşmadı.

Etiketler: Paslanmaz Yassı Ürünler Paslanmaz Ürünler G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi POSCO 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Paslanmaz Yuvarlak Çubuk (Soğuk Çekilmiş)

Çap 3 - 300 mm
  304L- 316L
Tedarikçi HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör

Paslanmaz Altıköşe Çubuk (Sıcak Çekilmiş)

Kenar Uzunluğu 10 - 60 mm
  304L- 316L - 303
Tedarikçi HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
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Paslanmaz Dikişli Boru

Dış Çap 10 - 508 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 6 mm
  304L - 316L
Tedarikçi HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
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