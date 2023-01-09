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POSCO 2 No’lu soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ve 1 No’lu silisli çelik tesisini yeniden devreye aldı

Pazartesi, 09 Ocak 2023 14:29:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Koreli çelik üreticisi POSCO Group Hinnamnor tayfunundan dolayı çıkan yangın nedeniyle geçtiğimiz yılın Eylül ayında askıya alınmasının ardından Pohang’deki 2 No’lu soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ve 1 No’lu silisli çelik tesislerini onarıp yeniden devreye aldığını açıkladı.

24 Aralık tarihinde yeniden faaliyete geçen 2 No’lu soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik tesisinin ülkedeki paslanmaz çelik arz ve talebini istikrara kavuşturması bekleniyor. 2 No’lu soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik tesisi, Pohang’de üretilen yıllık soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ürünlerin yaklaşık %70’ini, 30 Aralık tarihinde yeniden faaliyete geçen 1 No’lu silisli çelik tesisi ise toplam taneleri yönlendirilmiş silisli çelik üretiminin yaklaşık %60’ını oluşturuyor.

POSCO Pohang tesisindeki sel baskınından toparlanma çalışmalarını sürdürerek Ocak ayı içinde tüm haddehanelerini yeniden devreye almayı planlıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket Aralık ayında Pohang’deki 2 No’lu sıcak haddelenmiş çelik üretim tesisindeki faaliyetlerine yeniden başlatmıştı.


Etiketler: Paslanmaz soğuk rulo sac Soğuk Sac Paslanmaz Ürünler Yassı Ürünler G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi POSCO 

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