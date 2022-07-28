PT Krakatau Steel ve POSCO ortak girişimin kapasitesini artırmak için yeni yüksek fırın inşa edecek

Perşembe, 28 Temmuz 2022 16:27:29 (GMT+3) | İstanbul

Endonezya merkezli çelik üreticisi PT Krakatau Steel ve Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), Endonezya’da bulunan ortak girişimleri Krakatau Posco’ya yeni bir yüksek fırın ve soğuk haddehane kurmak için 3,5 milyar $ yatırım yapacak. Yatırım önümüzdeki yıl başlayacak.

Yeni yüksek fırın ve soğuk haddehaneyle ortak girişimin mevcut 3 milyon mt olan yıllık hammadde ve nihai mamul üretim kapasitesi 10 milyon mt’a yükseltilecek. Bu yatırımla şirketin üretim portföyüne elektrikli araç üretiminde kullanılmak üzere otomotiv sektörüne yönelik çelik de eklenecek.