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Polonyalı Węglokoks iflas eden Liberty Częstochowa’nın tesislerini kiraladı

Perşembe, 21 Kasım 2024 14:00:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü ihracatçısı Węglokoks, iflas eden Liberty Częstochowa’nın tesislerini kiralamak üzere bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Anlaşma, Węglokoks’un çelik şirketlerine yarı mamul tedarik etmek için tesislerin üretim kapasitesini kullanmasına, tedarik zincirini daha verimli yönetmesine ve dış tedarikçilere bağımlılığı azaltmasına olanak tanıyacak. Üretimin önümüzdeki yılın başında yeniden başlaması planlanıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Ekim ayının sonunda mali sıkıntıları nedeniyle Liberty Częstochowa’nın iflası kesinleşmişti.

Anlaşmayı uygulamak için Węglokoks, Huta Częstochowa adında bir şirket kurdu. Bu şirket, iflas eden Liberty Częstochowa’nın 900’den fazla çalışanını istihdam edecek.

Hükümet yetkilisi Robert Kropiwnicki, “Węglokoks’un bu devralımı, yıllardır yabancı üreticilerle rekabet ve olumsuz piyasa koşullarından kaynaklanan zorluklarla mücadele eden Polonya çelik sektörünü yeniden inşa etmek için bir şans. Bu adım sayesinde sadece bölgede istihdam sağlamakla kalmıyoruz, aynı zamanda savunma sanayi de dahil olmak üzere yerel şirketlere istikrarlı hammadde tedarik edebiliyoruz,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Polonya Avrupa Birliği Devralım & Birleşme 

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