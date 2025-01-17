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İflas eden Liberty Częstochowa’nın alımına yönelik ihale başladı

Cuma, 17 Ocak 2025 14:08:23 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberler göre geçtiğimiz yılın Ekim ayı sonunda mali sıkıntıları nedeniyle iflası kesinleşen Polonya merkezli çelik üreticisi Huta Częstochowa’nın (eski adıyla Liberty Częstochowa) satışına ilişkin ihale bugün yaklaşık 227 milyon PLN (66,9 milyon $) başlangıç ​​fiyatıyla açıldı.

Henüz alım için kaç şirketin teklif vereceği bilinmiyor. Ancak şirketin şu anki kiracısı olan Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü ihracatçısı Węglokoks ve Ukrayna merkezli çelik üreticisi Metinvest’in şirketle ilgilenebileceği düşünülüyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Kasım ayında Węglokoks, iflas eden Liberty Częstochowa’nın tesislerini kiralamak üzere bir anlaşma imzalamış ve anlaşmayı uygulamak için Huta Częstochowa adında bir şirket kurmuştu.


Etiketler: Polonya Avrupa Birliği Devralım & Birleşme 

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