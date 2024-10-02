Polonyalı Alchemia Boryszew boru tesisinin satışı için KRUDO Industrial’ı görevlendirdi

Polonya merkezli sanayi grubu Alchemia Boryszew, dikişsiz boru üretimi gerçekleştiren bağlı kuruluşu Walcownia Rur Andrzej'i (WRA) satmak üzere Hollanda merkezli KRUDO Industrial B.V.’yi görevlendirdiğini açıkladı. Söz konusu satış, fırınlar ve pres makinelerinin yanı sıra haddeleme, çekme, bitirme ve test ekipmanları gibi önemli üretim ekipmanlarını içeriyor.

Söz konusu varlıkların küresel pazarlaması ile satışını yönetecek ve ekipmanların nakliyesi sırasında proje yönetimini denetleyecek olan KRUDO Industrial, ekipmanları yüksek kaliteli üretim gerçekleştirmek üzere kullanacak yeni sahiplerine kavuşturacak. Satışa sunulan ekipmanlar, üretim verimliliğini ve ürün kalitesini artırmak için tasarlanmış haddehane teknolojilerine sahip.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Mayıs ayında şirket, yüksek maliyetler sebebiyle boru piyasasında rekabet edemediği gerekçesiyle bağlı kuruluşunu satmaya karar vermişti.