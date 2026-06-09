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Çin NDRC: Koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının Haziran ayında yükselişini sürdürmesi bekleniyor

Salı, 09 Haziran 2026 09:40:14 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonunun (NDRC) Fiyat İzleme Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre koklaşabilir taş kömürü piyasasında Mayıs ayında arz daralması, talep desteği ve olumlu piyasa görünümünün etkisiyle genel olarak fiyat artışı görüldü.

Haziran ayına ilişkin değerlendirmede, inşaat çeliği sektörünün cansız sezona girmesine ve pik demir üretiminin zirveye ulaştıktan sonra kademeli olarak gerilemesinin beklenmesine rağmen Mayıs ayı sonunda meydana gelen maden kazalarının etkilerinin devam ettiği belirtildi. Arzın toparlanma hızının yavaş kalması nedeniyle piyasadaki iyimser havanın korunduğu ve koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının güçlü seyrini sürdüreceğinin öngörüldüğü ifade edildi. Fiyat İzleme Merkezi tarafından önde gelen yerel koklaşabilir taş kömürü üreticileri ve kok tesisleri arasında gerçekleştirilen ankete göre Haziran ayı koklaşabilir taş kömürü fiyat beklenti endeksi, önceki aya kıyasla 7,2 puan artışla %86 seviyesinde yer aldı. Endeksin 50 puan eşiğinin oldukça üzerinde kalmaya devam etmesi, piyasa oyuncularının büyük çoğunluğunun Haziran ayı için yükseliş beklentisini koruduğunu gösteriyor.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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