Avustralya’nın koklaşabilir taş kömürü ihracatı Mayıs 2026’da Asya’dan gelen güçlü talep sayesinde arttı

Avustralya’nın koklaşabilir taş kömürü ihracatı 2026’nın Mayıs ayında aylık %6 ve yıllık %20 artarak Nisan ayında kaydedilen 11,28 milyon mt seviyesinden 13,2 milyon mt seviyesine yükseldi. Artışın temel nedenleri arasında çelik üretimi yapan başlıca Asyalı ülkelerden gelen güçlü talep, ihracat tonajındaki yükseliş ve önceki dönemde yaşanan sevkiyat aksaklıklarının ardından liman operasyonlarının normale dönmesi yer aldı.

2026’nın Ocak-Mayıs döneminde toplam ihracat 59,08 milyon mt seviyesine ulaşarak 2025’in aynı döneminde kaydedilen 56,8 milyon mt seviyesine kıyasla %4 artış gösterdi. Bu durum, yüksek kaliteli metalurjik kömüre yönelik küresel talebin güçlü kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Başlıca Asya pazarlarında ithalat trendleri farklı seyirler izledi

Önde gelen alıcı ülkelerin ithalat performansları farklı yönlerde seyrederken, bu durum çelik piyasalarındaki farklı dinamikleri ve stok seviyelerini yansıttı. Hindistan’ın Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü ithalatı aylık %46 ve yıllık %52 düşüşle 1,81 milyon mt seviyesine geriledi. İthal kömür fiyatlarının yüksek seyretmesi, çelik üreticilerinin stoklarının yeterli olması ve Hindistan’da çelik fiyatlarının gerilemesi düşüşte etkili oldu.

Japonya’nın ithalatı düzenli stok yenileme faaliyetleri ve istikrarlı çelik üretimi sayesinde aylık %17 artışla 2,51 milyon mt seviyesine yükseldi. Güney Kore’nin ithalatı çelik sektörünün kârlılığının zayıflaması nedeniyle alıcıların hammadde alımlarında temkinli davranması sonucu aylık %24 ve yıllık bazda %15 düşüşle 1,35 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çin, büyümenin temel itici gücü olarak öne çıktı. Çin’in Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü ithalatı aylık %114 ve yıllık %77 artışla 1,48 milyon mt seviyesinde yer aldı. Alımların güçlenmesi, nihai kullanıcılardan gelen talebin artması ve Avustralya çıkışlı kömür fiyatlarının rekabetçi olması bu artışı destekledi.

Vietnam’ın ithalatı da güçlü bir performans göstererek aylık %31 ve yıllık %48 artışla 1,23 milyon mt seviyesine ulaştı. Güçlü sanayi faaliyetlerinin yanı sıra Avustralya çıkışlı kömür arzının kesintisiz olması ve bu kömürün kalitesine duyulan güven artışta rol oynadı. Tayvan’ın ithalatı ise alıcıların fiyatların güçlü kalacağı beklentisiyle piyasaya dönmesi sonucu aylık %35 ve yıllık %17 artarak 620.000 mt seviyesine çıktı.

Koklaşabilir taş kömürü fiyatları spot arzdaki düşüş nedeniyle yükseldi

Avustralya çıkışlı birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü fiyatları Nisan ayında aylık 5$/mt ve Mayıs ayında aylık 6$/mt artış gösterdi. Üreticilerin yüksek teklifleri, spot piyasadaki arzın azalması ve ABD-İran arasındaki jeopolitik gerilim nedeniyle navlunun yükselmesi fiyatları destekledi. Alıcıların stok yenileme maliyetlerindeki artışa uyum sağlamaya başlaması ve hemen sevkiyatlı kargoların sayısının sınırlı kalması, son kullanıcıların zaman zaman direnç göstermesine rağmen fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşmasını engelledi.

Liman performansları sevkiyat dinamiklerindeki farklılığı ortaya koydu

Avustralya’nın başlıca kömür terminallerindeki ihracat performansı, gemi programları, bakım çalışmaları ve yük akışlarındaki farklılıklar nedeniyle değişkenlik gösterdi. Dalrymple Bay kömür terminalinden yapılan sevkiyatlar aylık %6 artışla 4,2 milyon mt seviyesine yükselirken, bu artış istikrarlı yükleme faaliyetleri ve gemi dönüş sürelerindeki iyileşme sayesinde gerçekleşti.

Gladstone ve Hay Point terminallerinden yapılan ihracat sırasıyla aylık %3 ve %19 artarak 4,14 milyon mt ve 3,79 milyon mt seviyelerine ulaştı. Daha fazla kargonun yüklenmesinin planlanması ve operasyonel verimlilikteki iyileşme bu performansı destekledi. Buna karşılık Abbot Point terminalinden yapılan sevkiyatlar aylık %23 düşüşle 810.000 mt seviyesine geriledi. Aşağı yönlü hareketin, sevkiyat programlarındaki değişiklikler ve ay boyunca kargoların sayısının azalmasından kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Görünüm

Avustralya’nın koklaşabilir taş kömürü ihracatının Çin, Japonya, Vietnam ve diğer Asyalı çelik üreticilerinden gelen istikrarlı talep sayesinde güçlü kalması bekleniyor. Güneydoğu Asya’daki çelik üretim kapasitesinin artması da ihracatı destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Spot piyasadaki sınırlı arz ve tedarikteki olası aksaklıklar nedeniyle fiyatların güçlü seyrini sürdürmesi öngörülüyor. Ancak Hindistan ve Güney Kore gibi önemli pazarlarda yüksek kömür fiyatları ve zayıf çelik marjları alım iştahını sınırlandırabilir ve talepte daha güçlü bir artışın önüne geçebilir.

Kaynak: BigMint