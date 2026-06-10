Çin'in kömür ithalatı 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde %3,2 geriledi

Çin Gümrük Genel İdaresi tarafından açıklanan son verilere göre Çin'in tüm kömür türlerini kapsayan toplam kömür ithalatı bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda %3,2 düşüşle 182,62 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Mayıs ayında ise Çin'in kömür ithalatı, Nisan ayına kıyasla %0,6, Mayıs 2025'e kıyasla ise %7,7 düşüşle 33,265 milyon mt olarak kaydedildi.

2026 yılında Çin'de yerel kömür üretimi yüksek seviyelerini korudu. Shanxi, İç Moğolistan ve Shaanxi gibi başlıca üretim bölgeleri üretimlerini artırmaya devam etti. Bunun sonucunda, ithal kömürün bir kısmı yerel üretimle ikame edildi. Öte yandan yerel kömür fiyatlarının uluslararası kömür fiyatlarına kıyasla belirli bir avantaj sunması da ithal kömüre olan talebin bir ölçüde azalmasına katkı sağladı.