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JSW yeni kok bataryasını devreye aldı

Salı, 13 Mayıs 2025 12:05:45 (GMT+3)   |   İstanbul

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW) tarafından yapılan açıklamada bağlı kuruluşu JSW KOKS’un, Koksownia Przyjaźń kok tesisinde kurduğu yeni kok bataryasını devreye aldığı duyuruldu.

4 No’lu kok bataryasının üretim kapasitesi yıllık yaklaşık 610.000 mt seviyesinde yer alacak. Kullanılan yenilikçi teknolojiler sayesinde bataryanın hammadde tüketimi ve çevre üzerindeki olumsuz etkisi azalıp verimliliği ise artacak.

JSW KOKS’un kok üretimi, 2024 yılında 3 milyon mt seviyesini aştı. Şirket, kok üretiminde JSW SA’nın madenlerinden çıkarılan 5 milyon mt’un üzerinde koklaşabilir taş kömürü kullandı.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Metalürjik Kok Hammaddeler Polonya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

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