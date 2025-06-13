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Polonyalı JSW Mayıs’ta koklaşabilir taş kömürü üretim ve satış planlarını aştı

Cuma, 13 Haziran 2025 12:10:36 (GMT+3)   |   İstanbul

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), termik kömür üretiminden kok kömürüne geçiş yaptığı Stratejik Dönüşüm Planı’nın uygulanması sonucunda Mayıs ayında koklaşabilir taş kömürü ve toplam kömür üretim planlarını sırasıyla %20,1 ve %11,2 oranında aştığını açıkladı.

Mayıs ayında JSW’nin toplam kömür üretimi, planlanan 1,06 milyon mt’a kıyasla 1,18 milyon mt olurken, toplam kok üretimi planlanan 250.000 mt’a kıyasla 240.000 mt seviyesinde yer aldı. Koklaşabilir taş kömürü üretimi, daha önce planlanan 830.000 mt’a kıyasla 1 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin satışlarına bakıldığında Mayıs ayında JSW’nin toplam kömür satışları, planlanan seviyeyi %4,6 aşarak 1,05 milyon mt seviyesinde yer alırken, toplam kok satışları planlanan 260.000 mt’a kıyasla 240.000 mt oldu. Söz konusu ayda şirketin toplam koklaşabilir taş kömürü satışları planlanan 810.000 mt’u aşarak 910.000 mt’a ulaştı.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Polonya Avrupa Birliği Üretim 

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