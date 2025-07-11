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Polonya merkezli JSW’nin kömür ve kok üretimi 2025’in ikinci çeyreğinde arttı

Cuma, 11 Temmuz 2025 15:43:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam kömür üretimi birinci çeyreğe kıyasla %16,7 ve bir önceki yılın ikinci çeyreğine kıyasla %15,2 artışla 3,34 milyon mt seviyesinde yer alırken, toplam kok üretimi çeyreklik bazda %1,4 artış ve yıllık %2,7 düşüşle 710.000 mt seviyesine kaydedildi. JSW’nin ikinci çeyrek koklaşabilir taş kömürü üretimi 2,82 milyon mt seviyesinde yer alarak bir önceki çeyreğe kıyasla %21,5 ve yıllık %22 artış gösterdi.

Aynı çeyrekte şirketin toplam kömür satışları çeyreklik bazda %0,3 düşüş ve yıllık %14,9 artışla 3 milyon mt olurken, toplam kok satışları bir önceki çeyreğe kıyasla değişmeyerek ve yıllık %2,6 düşüşle 740.000 mt seviyesinde kaydedildi. JSW’nin toplam koklaşabilir taş kömürü satışları 2,62 milyon mt seviyesinde yer alarak çeyreklik bazda %5,2 ve yıllık %15,4 artış kaydetmiş oldu. Öte yandan şirketin söz konusu çeyrekte iç piyasaya yaptığı satışlar çeyreklik bazda %12,5 ve yıllık %4,2 artışla 990.000 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Polonya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Üretim 

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