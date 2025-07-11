Polonya merkezli JSW’nin kömür ve kok üretimi 2025’in ikinci çeyreğinde arttı

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam kömür üretimi birinci çeyreğe kıyasla %16,7 ve bir önceki yılın ikinci çeyreğine kıyasla %15,2 artışla 3,34 milyon mt seviyesinde yer alırken, toplam kok üretimi çeyreklik bazda %1,4 artış ve yıllık %2,7 düşüşle 710.000 mt seviyesine kaydedildi. JSW’nin ikinci çeyrek koklaşabilir taş kömürü üretimi 2,82 milyon mt seviyesinde yer alarak bir önceki çeyreğe kıyasla %21,5 ve yıllık %22 artış gösterdi.

Aynı çeyrekte şirketin toplam kömür satışları çeyreklik bazda %0,3 düşüş ve yıllık %14,9 artışla 3 milyon mt olurken, toplam kok satışları bir önceki çeyreğe kıyasla değişmeyerek ve yıllık %2,6 düşüşle 740.000 mt seviyesinde kaydedildi. JSW’nin toplam koklaşabilir taş kömürü satışları 2,62 milyon mt seviyesinde yer alarak çeyreklik bazda %5,2 ve yıllık %15,4 artış kaydetmiş oldu. Öte yandan şirketin söz konusu çeyrekte iç piyasaya yaptığı satışlar çeyreklik bazda %12,5 ve yıllık %4,2 artışla 990.000 mt seviyesinde yer aldı.