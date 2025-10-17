 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Polonyalı...

Polonyalı JSW Budryk madeninde yeni uzun ayak devreye aldı

Cuma, 17 Ekim 2025 10:49:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), Budryk madenindeki 405/1 damarının A bölümünde bulunan A-1 uzun ayağında faaliyetlerine başladığını açıkladı. A bölümü tahmini 5,7 milyon mt'un üzerinde yüksek kaliteli koklaşabilir taş kömürü rezervine sahipken, sadece A-1 uzun ayağının 260.000 mt rezervi bulunuyor. 170 metre uzunluğundaki A-1 uzun ayağının kalınlığı üç metreyi aşıyor.

Söz konusu projenin sadece Budryk için değil, tüm şirket için önemli bir adım olduğunu belirten JSW Teknik ve Operasyonel İşler Başkan Yardımcısı Adam Rozmus, “Uzun vadede madenin ömrünü önemli ölçüde uzatacak olan 405/2 damarından da maden çıkarmayı planlıyoruz,” dedi. 

Budryk'in kok kömürü tedarikindeki konumu güçlenecek

Bu yeni uzun ayak, Budryk’in yakın zamanda devreye aldığı ikinci uzun ayak oldu. Eylül ayının başında şirket 405/2 damarında bulunan ve rezervi 1,6 milyon mt’u aşan Bw-1 uzun ayağını devreye almıştı. A-1 ve Bw-1 uzun ayaklarının, Budryk'in çelik sektöründeki müşterileri için önemli bir faktör olan istikrarlı parametreleriyle yüksek kaliteli koklaşabilir taş kömürü üretiminde lider bir üretici olarak konumunu sağlamlaştıracağı ifade edildi. 

Şirket, bu iki uzun ayağın Budryk'in büyümesi ve operasyonel istikrarı için hayati önem taşıdığını düşünüyor.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Polonya Avrupa Birliği Madencilik Üretim Jastrzębska Spółka Węglowa 

Benzer Haber ve Analizler

China Coal Energy’nin kömür satışları 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde %7,4 düştü

17 Eki | Çelik Haberler

Bağlantı duyulmadığından Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyat trendi belirsiz

16 Eki | Hurda ve Hammadde

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları durgun alımlar ve olumsuz görünüm nedeniyle geriledi

15 Eki | Hurda ve Hammadde

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %15,3 düştü

15 Eki | Çelik Haberler

Çin’de yerel kok fiyatları önce yükseldi sonra yatay seyre geçti

10 Eki | Hurda ve Hammadde

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü bağlantı fiyatlarında hafif artış kaydedildi

10 Eki | Hurda ve Hammadde

Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde %32,95 geriledi

09 Eki | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025 yılı Nisan-Eylül döneminde %3 arttı

08 Eki | Çelik Haberler

IEEFA: Hindistan’ın enerji dönüşümü Avustralya’nın kömür ihracatını tehdit ediyor

02 Eki | Çelik Haberler

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları beklenen talep desteğiyle 190$/mt FOB’un üzerine çıktı

26 Eyl | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis