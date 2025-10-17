Polonyalı JSW Budryk madeninde yeni uzun ayak devreye aldı

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), Budryk madenindeki 405/1 damarının A bölümünde bulunan A-1 uzun ayağında faaliyetlerine başladığını açıkladı. A bölümü tahmini 5,7 milyon mt'un üzerinde yüksek kaliteli koklaşabilir taş kömürü rezervine sahipken, sadece A-1 uzun ayağının 260.000 mt rezervi bulunuyor. 170 metre uzunluğundaki A-1 uzun ayağının kalınlığı üç metreyi aşıyor.

Söz konusu projenin sadece Budryk için değil, tüm şirket için önemli bir adım olduğunu belirten JSW Teknik ve Operasyonel İşler Başkan Yardımcısı Adam Rozmus, “Uzun vadede madenin ömrünü önemli ölçüde uzatacak olan 405/2 damarından da maden çıkarmayı planlıyoruz,” dedi.

Budryk'in kok kömürü tedarikindeki konumu güçlenecek

Bu yeni uzun ayak, Budryk’in yakın zamanda devreye aldığı ikinci uzun ayak oldu. Eylül ayının başında şirket 405/2 damarında bulunan ve rezervi 1,6 milyon mt’u aşan Bw-1 uzun ayağını devreye almıştı. A-1 ve Bw-1 uzun ayaklarının, Budryk'in çelik sektöründeki müşterileri için önemli bir faktör olan istikrarlı parametreleriyle yüksek kaliteli koklaşabilir taş kömürü üretiminde lider bir üretici olarak konumunu sağlamlaştıracağı ifade edildi.

Şirket, bu iki uzun ayağın Budryk'in büyümesi ve operasyonel istikrarı için hayati önem taşıdığını düşünüyor.