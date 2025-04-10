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JSW’nin kömür üretimi ve satışları birinci çeyrekte düştü

Perşembe, 10 Nisan 2025 10:58:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), bu yılın birinci çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın birinci çeyreğinde JSW’nin toplam kömür üretimi geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla %10,6 ve bir önceki yılın ilk çeyreğine kıyasla %8,6 düşüşle 2,86 milyon mt seviyesinde yer alırken, şirketin toplam kok üretimi çeyreklik bazda %1,4 artış ve yıllık bazda %15,6 düşüşle 700.000 mt oldu. Koklaşabilir taş kömürü üretimi 2,32 milyon mt seviyesinde yer alarak bir önceki çeyreğe kıyasla %14,4 ve yıllık %3,3 düşüş gösterdi.

Söz konusu çeyrekte JSW’nin toplam kömür satışları çeyreklik bazda %1,3 ve yıllık %1,6 düşüşle 3,01 milyon mt olurken, toplam kok satışları bir önceki çeyreğe kıyasla değişiklik göstermeyerek ve yıllık %25,2 düşüşle 740.000 mt seviyesinde kaydedildi. Toplam koklaşabilir taş kömürü satışları 2,49 milyon mt seviyesinde yer alarak çeyreklik bazda %0,8 ve yıllık %3,8 düştü. Öte yandan JSW’nin birinci çeyrekte iç piyasaya yaptığı satışlar çeyreklik bazda %13,7 ve yıllık %22,1 düşüşle 880.000 mt oldu.

Bahsi geçen dönemde koklaşabilir taş kömürü fiyatları cansız çelik talebi, düşük marjlar ve Asya çıkışlı çelik ile kok fiyatlarından kaynaklanan rekabet nedeniyle beklentilerin çok altında kaldı.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Polonya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Madencilik Üretim 

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