Polonya merkezli JSW yeni uzunayaklarla koklaşabilir taş kömürü üretimini artıracak

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), Pniowek madenindeki iki yeni uzunayakla koklaşabilir taş kömürü üretimini artıracağını açıkladı. İki uzunayağın toplam yüksek kaliteli koklaşabilir taş kömürü kaynağı 840.000 mt’u aşıyor.

Haziran ayı sonunda devreye alınan yeni K-2 uzunayağının 500.000 mt koklaşabilir taş kömürü kaynağına sahip olduğu tahmin ediliyor. Planlanan ortalama üretim miktarı günlük 2.700 mt’a kadar çıkıyor. Ayrıca şirket, 340.500 mt koklaşabilir taş kömürü rezervine sahip W-2 uzunayağında Temmuz ayında madenciliğe başlamayı öngörüyor ve planlanan ortalama üretim miktarı günlük 2.300 mt. K-2 ve W-2 uzunayaklarının deveye alınması, koklaşabilir taş kömürü arzının güvence altına alınması yönünde önemli bir adım olmanın yanı sıra Pniowek madeninin önemli bir yüksek kaliteli kömür tedarikçisi olarak konumunu güçlendirmesini sağlayacak.