Polonya merkezli JSW’nin kömür üretimi ve satışları ikinci çeyrekte düştü

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.
Bu yılın ikinci çeyreğinde JSW’nin toplam kömür üretimi birinci çeyreğe kıyasla %9,8 ve bir önceki yılın ikinci çeyreğine kıyasla %1,4 düşüşle 3,40 milyon mt seviyesinde yer alırken, şirketin toplam kok üretimi çeyreklik bazda %1,1 artış ve yıllık %4,3 düşüşle 890.000 mt oldu. Şirketin söz konusu çeyrekteki koklaşabilir taş kömürü üretimi 2,72 milyon mt seviyesinde yer alarak bir önceki çeyreğe kıyasla %4,8 ve yıllık %2,1 düşüş gösterdi.
Söz konusu çeyrekte JSW’nin toplam kömür satışları çeyreklik bazda %11,8 ve yıllık %5 düşüşle 3,58 milyon mt olurken, toplam kok satışları bir önceki çeyreğe kıyasla %12,6 ve yıllık %4,5 düşüşle 830.000 mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin toplam koklaşabilir taş kömürü satışları 2,78 milyon mt seviyesinde yer alarak çeyreklik bazda %4,7 ve yıllık %9,4 düştü. Öte yandan JSW’nin ikinci çeyrekte iç piyasaya yaptığı satışlar çeyreklik bazda %4 ve yıllık %1,6 düşüşle 1,19 milyon mt oldu.
Bu yılın ikinci çeyreğinde JSW’nin ortalama kok fiyatı birinci çeyreğe kıyasla yaklaşık %35 arttı.