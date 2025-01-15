Polonya merkezli JSW’nin kömür üretimi ve satışları dördüncü çeyrekte düştü

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW) geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde JSW’nin toplam kömür üretimi üçüncü çeyreğe kıyasla %4,9 artış ve bir önceki yılın dördüncü çeyreğine kıyasla %5,6 düşüşle 3,20 milyon mt seviyesinde yer alırken, şirketin toplam kok üretimi çeyreklik bazda %14,8 ve yıllık bazda %20,6 düşüşle 690.000 mt oldu. Şirketin söz konusu çeyrekteki koklaşabilir taş kömürü üretimi 2,71 milyon mt seviyesinde yer alarak bir önceki çeyreğe kıyasla %8,4 ve yıllık %0,7 artış gösterdi.

Söz konusu çeyrekte JSW’nin toplam kömür satışları çeyreklik bazda %5,1 artış ve yıllık %9,2 düşüşle 3,05 milyon mt olurken, toplam kok satışları bir önceki çeyreğe kıyasla değişiklik göstermeyerek ve yıllık %6,3 düşüşle 740.000 mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin toplam koklaşabilir taş kömürü satışları 2,51 milyon mt seviyesinde yer alarak çeyreklik bazda %2,4 arttı ve yıllık %4,9 düştü. Öte yandan JSW’nin dördüncü çeyrekte iç piyasaya yaptığı satışlar çeyreklik bazda %2,8 ve yıllık %13,5 düşüşle 1,02 milyon mt oldu.

Dördüncü çeyrekte JSW’nin ortalama kok fiyatı üçüncü çeyreğe kıyasla yaklaşık %13 düştü.