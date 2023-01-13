﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Polonya merkezli JSW’nin kömür üretimi ve satışları dördüncü çeyrekte arttı

Cuma, 13 Ocak 2023 10:21:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın dördüncü çeyreğinde JSW’nin toplam kömür üretimi üçüncü çeyreğe kıyasla %4,1 ve bir önceki yılın dördüncü çeyreğine kıyasla %2,8 artışla 3,57 milyon mt seviyesinde yer alırken, şirketin toplam kok üretimi çeyreklik bazda %13,4 ve yıllık %24,2 düşüşle 680.000 mt oldu. Şirketin söz konusu çeyrekteki koklaşabilir taş kömürü üretimi 2,75 milyon mt seviyesinde yer alarak bir önceki çeyreğe kıyasla %4,1 artış ve yıllık %0,3 düşüş gösterdi.

Söz konusu çeyrekte JSW’nin toplam kömür satışları çeyreklik bazda %8,8 ve yıllık %15,5 artışla 3,80 milyon mt olurken, toplam kok satışları bir önceki çeyreğe kıyasla %7,9 artış ve yıllık %14,6 düşüşle 750.000 mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin toplam koklaşabilir taş kömürü satışları 2,77 milyon mt seviyesinde yer alarak çeyreklik bazda %4,5 ve yıllık %10,3 arttı. Öte yandan JSW’nin dördüncü çeyrekte iç piyasaya yaptığı satışlar çeyreklik bazda %6,5 ve yıllık %25,2 artışla 1,14 milyon mt oldu.

Bu yılın dördüncü çeyreğinde JSW’nin ortalama kok fiyatı üçüncü çeyreğe kıyasla yaklaşık %10 arttı.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Polonya Avrupa Birliği Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları ile karşı teklifler arasındaki uyuşmazlığa rağmen bağlantı yapıldı

13 Oca | Hurda ve Hammadde

Rusya çıkışlı pulverize kömür fiyatları son bağlantılarda değişmedi

13 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel koklaşabilir taş kömürü fiyatları - 2. Hafta

13 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatları beklendiği üzere yeni bağlantılarda düştü

13 Oca | Hurda ve Hammadde

Tedarikçiler ve alıcılar Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü bağlantısı yapmak için acele etmiyor

12 Oca | Hurda ve Hammadde

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 2-8 Ocak döneminde hafifçe arttı

12 Oca | Çelik Haberler

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları yeni bağlantıyla yükseldi

11 Oca | Hurda ve Hammadde

Koklaşabilir taş kömürü tedarikçileri Çin’in Avustralya pazarına döndüğüne dair spekülasyonlar yaratmayı sürdürüyor

09 Oca | Hurda ve Hammadde

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları Çin’in piyasaya döneceği beklentisiyle daha da arttı

06 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel koklaşabilir taş kömürü fiyatları - 1. Hafta

06 Oca | Hurda ve Hammadde