Polonya merkezli JSW’nin kömür üretimi ve satışları dördüncü çeyrekte arttı

Çarşamba, 19 Ocak 2022 09:06:14 (GMT+3) | İstanbul

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde JSW’nin toplam kömür üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %6,8 artış ve bir önceki yılın dördüncü çeyreğine kıyasla %5,3 düşüşle 3,57 milyon mt seviyesinde yer alırken, şirketin toplam kok üretimi çeyreklik bazda %3,2 ve yıllık %4,3 düşüşle 890.000 mt oldu. Şirketin söz konusu çeyrekteki koklaşabilir taş kömürü üretimi 2,75 milyon mt seviyesinde yer alarak bir önceki çeyreğe kıyasla %1,4 artış ve bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %2,1 düşüş gösterdi.

Söz konusu çeyrekte JSW’nin toplam kömür satışları çeyreklik bazda %7,3 artış ve yıllık %5 düşüşle 3,80 milyon mt olurken, toplam kok satışları bir önceki çeyreğe kıyasla %3,5 artış ve yıllık %7,3 düşüşle 880.000 mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin toplam koklaşabilir taş kömürü satışları 2,77 milyon mt seviyesinde yer alarak çeyreklik bazda değişim göstermedi ve yıllık %8,5 düştü. Öte yandan, JSW’nin dördüncü çeyrekte iç piyasaya yaptığı satışlar çeyreklik bazda %2,7 artış ve yıllık %8,8 düşüşle 1,14 milyon mt oldu.

Bu yılın dördüncü çeyreğinde JSW’nin ortalama kok fiyatı, bir önceki çeyreğe göre %32 arttı.