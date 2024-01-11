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Polonya merkezli JSW’nin kömür üretimi dördüncü çeyrekte düştü, satışları arttı

Perşembe, 11 Ocak 2024 10:03:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW) bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın dördüncü çeyreğinde JSW’nin toplam kömür üretimi üçüncü çeyreğe kıyasla %0,8 ve bir önceki yılın dördüncü çeyreğine kıyasla %2,3 düşüşle 3,39 milyon mt seviyesinde yer alırken, şirketin toplam kok üretimi çeyreklik bazda %2,3 ve yıllık bazda %27,9 artışla 870.000 mt oldu. Şirketin söz konusu çeyrekteki koklaşabilir taş kömürü üretimi 2,69 milyon mt seviyesinde yer alarak bir önceki çeyreğe kıyasla %4,9 ve yıllık %2,5 düşüş gösterdi.

Söz konusu çeyrekte JSW’nin toplam kömür satışları çeyreklik bazda %3 ve yıllık %2,1 artışla 3,36 milyon mt olurken, toplam kok satışları bir önceki çeyreğe kıyasla %2,4 düşüş ve yıllık %5,3 artışla 790.000 mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin toplam koklaşabilir taş kömürü satışları 2,64 milyon mt seviyesinde yer alarak çeyreklik bazda %1,5 düştü ve yıllık %5,1 arttı. Öte yandan JSW’nin dördüncü çeyrekte iç piyasaya yaptığı satışlar çeyreklik bazda %2,6 ve yıllık %29,6 artışla 1,18 milyon mt oldu.

Dördüncü çeyrekte JSW’nin ortalama kok fiyatı üçüncü çeyreğe kıyasla yaklaşık %2 düştü.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Polonya Avrupa Birliği Üretim 

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