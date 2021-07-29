Perulu Aceros Arequipa bu yılın ikinci çeyreğinde kâra geçti

Perşembe, 29 Temmuz 2021 10:59:56 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru’nun başlıca çelik üreticilerinden Aceros Arequipa, bu yılın ikinci çeyreğinde, 2020 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 38 milyon PEN net zarara kıyasla 170 milyon PEN (43,3 milyon $) net kâr elde ettiğini duyurdu.

Şirket, bu sayede, söz konusu dönemde, brüt kârının, 2020 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 10 milyon PEN (2,5 milyon $) zarara kıyasla 301 milyon PEN (76,6 milyon $) seviyesine çıktığını ifade etti.

Aceros Arequipa’nın brüt kâr marjının, 2020 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen %4,9’a kıyasla %26,8’e çıktığı belirtildi. Aynı dönemde, net satış gelirleri yılık %440 artışla 1,12 milyar PEN (286,3 milyon $) oldu.

1$ = 3,93 PEN (28 Temmuz)