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Usiminas’ın net kârı ikinci çeyrekte düştü

Salı, 02 Ağustos 2022 10:20:07 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Usiminas’ın net kârı bu yılın ikinci çeyreğinde, birinci çeyrekte kaydedilen 1,26 milyar BRL’ye kıyasla 1,06 milyar BRL (205 milyon $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte, şirketin AVFÖK’ü %24 artışla 1,93 milyar BRL oldu.

İkinci çeyrekte Usiminas’ın yerel çelik satış hacmi %9 artışla 948.000 mt, çelik ihracat hacmi ise %4 düşüşle 141.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Şirketin bağlı kuruluşlarına ayırdığı demir cevheri satış hacmi 463.000 mt’a kıyasla 595.000 mt seviyesine yükselirken, diğer yerel satış hacmi 147.000 mt’a kıyasla 180.000 mt ve demir cevheri ihracat hacmi ise 1.000 mt’a kıyasla 1.614 mt seviyelerinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, yerel çelik satışlarının %36’sı otomotiv sektörüne, %29’u distribütörlere, %14’ü inşaat sektörüne, %12’si sanayi sektörlerine ve %9’u beyaz eşya sektörüne yapıldı.

Aynı çeyrekte Arjantin’e yapılan ihracat %46, Avrupa’ya yapılan ihracat %40, Kolombiya’ya yapılan ihracat %10, Meksika’ya yapılan ihracat %3 ve diğer rotalara yapılan ihracat %1 seviyelerinde yer aldı.

Usiminas Başkanı Alberto Ono, üçüncü çeyrekte yaklaşık 950.000-1,05 milyon mt çelik ürünü satmayı beklediklerini belirtti.

1$ = 5,17 BRL (1 Ağustos)


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Usiminas 

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