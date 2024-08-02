Gerdau’nun net kârı ikinci çeyrekte sertçe düştü

Brezilyalı Gerdau, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 2,14 milyar BRL net kâra kıyasla bu yılın aynı çeyreğinde 866,98 milyon BRL (152,4 milyon $) net kâr açıkladı. Şirketin net satışları yıllık %9 düşüşle 16,61 milyar BRL seviyesinde yer alırken brüt kârı %33,3 düşüşle 2,19 milyar BRL, AVFÖK değeri ise %34,2 düşüşle 2,39 milyar BRL seviyelerinde kaydedildi.

Aynı dönemde şirketin ham çelik üretimi %5,3 düşüşle 2,92 milyon mt oldu. Çelik satışları ise %7,5 artışla 2,71 milyon mt seviyesine ulaştı.

Şirketin faaliyet gösterdiği bölgeler arasından Brezilya net satışların ve AVFÖK değerinin sırasıyla %36,2 ve %19,8’ini oluştururken Kuzey Amerika’nın payı %38,8 ve %51,8, Güney Amerika’nın payı %8,3 ve %8,4, vasıflı çelik biriminin payı ise %16,7 ve %20 oldu.

Şirket, çelik sektörünün küresel ölçekte karşı karşıya olduğu arz fazlası sorunu nedeniyle ihracat ve ithalatın arttığını, küresel büyüme yatay seyrettiği için fiyatların baskı altında kaldığını ifade etti.

Gerdau’ya göre Brezilya’da ithalat, hükümetin getirdiği kota sistemi ikinci çeyrekte etkisini gösteremediği için yerel sevkiyatları etkilemeye devam etti. Şirket, Brezilya Çelik Enstitüsü (IABr) verilerinden yola çıkarak yılın ilk yarısında ülkenin çelik ithalatının yıllık %23,9 artış gösterdiğini, görünür çelik tüketiminde ise aynı dönemde sadece %6 büyük görüldüğünü belirtti.

1$ = 5,69 BRL