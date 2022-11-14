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PD Ports İngiltere’de yeni çelik dağıtım merkezine yatırım yapacak

Pazartesi, 14 Kasım 2022 11:33:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli liman, nakliye ve lojistik şirketi PD Ports, yine İngiliz çelik distribütörü Barrett Steel Limited’in Groveport tesisinde çelik dağıtım merkezi inşa etmek için 10 milyon £ yatırım yapacağını açıkladı. Böylece iki şirket arasındaki ortaklığı 2040 ve ötesine taşıyacak yeni uzun vadeli bir süreç başlamış oldu.

Barrett Steel’in ulusal dağıtım ağını güçlendirecek ve İngiltere genelinde zamanında teslimat yapılmasına olanak sağlayacak tesis, ülkede Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in tamamen geri dönüştürülmüş içerik ve yenilenebilir enerjiyle ürettiği XCarb çelik ile inşa edilecek ilk tesis olacak. Ayrıca gelecekte tesise güneş panelleri eklenecek.

Söz konusu yatırımın başlıca hedefinin Groveport’u hem yerel hem de uluslararası menşeli çelik ürünler için İngiltere’nin önde gelen elleçleme merkezi yapmak olduğu anlaşılıyor.


Etiketler: İngiltere Avrupa Yatırım 

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