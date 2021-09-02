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Pará eyaleti yasama meclisi üyeleri Vale’nin mali işlerine yönelik başlatılan soruşturmayı uzattı

Perşembe, 02 Eylül 2021 10:45:48 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın Pará eyaleti yasama meclisi üyeleri, madenci Vale’nin vergi kaçırma iddialarına yönelik başlatılan soruşturmanın 90 gün daha uzatılması için oy verdi.

Eyalet savcılığının destek verdiği soruşturma sürecinin uzatılmasıyla birlikte yasama meclisi üyeleri, iddiaları etraflıca araştıracak. 90 günün sonunda, soruşturmaya yönelik nihai rapor hazırlanması bekleniyor.

Alepa, söz konusu süreçte, Vale’nin yüz yüze görüşmelerin büyük bir kısmına katılım göstermediğini belirtti. 26 Mayıs tarihinde başlatılan soruşturmanın, 17 Eylül tarihinde neticelendirilmesi bekleniyor. Ancak, sürenin uzatılmasıyla birlikte soruşturma, Aralık ayına kadar yürütülebilecek.


Etiketler: Güney Amerika  Brezilya  |  benzer haberler »


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