Pakistan çelik sektörü Çin’den yapılan vergisiz ithalat için peşin vergi teminatı talep ediyor

Basında yer alan haberlere göre Pakistan çelik sektörü, Çin’den yapılan vergisiz çelik ithalatının Sost’ta bulunan gümrük kapısından ülkeye girişinin yerel üreticilere zarar verdiği ve rekabeti zedelediği gerekçesiyle Pakistan Gelir İdaresinden acilen önlem almasını talep etti.

Büyük miktarda Çin çıkışlı çeliğin, Sost sınır kapısından peşin vergi ödemesi yapılmadan gümrükten geçirildiği ve bu durumun ithal malzemenin yerel üreticilerin rekabet edemeyeceği fiyatlarla iç piyasaya girmesine imkân tanıdığı belirtiliyor.

Pakistanlı çelik üreticileri, Sost’ta gümrükleme aşamasında peşin vergi ödemesi ya da banka teminatı zorunluluğu getirilerek hem kamu gelirlerinin korunmasını hem de ithal ürünlerin haksız derecede düşük fiyatlarla piyasaya girmesinin önlenmesini talep ediyor. Ayrıca üreticiler, ithalat tonajı artmaya devam ederse koruma önlemleri veya telafi edici ticaret tedbirlerinin gündeme alınması çağrısında bulundu. Sektör, düşük fiyatlı ithalat baskısının devam etmesinin üretim kesintilerine, istihdam kayıplarına veya tesis kapanışlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Sektör paydaşları, zamanında düzeltici adımlar atılmazsa Sost gümrük kapısı üzerinden gerçekleştirilen gümrüksüz ithalatın etkilerinin 2026’nın başında daha da artarak Pakistan çelik sektörünü zayıflatacağını ve kamu gelirlerinde düşüşe yol açacağını ifade ediyor.