Oyak’a bağlı Miilux OY Avrupa’da madencilik hizmetlerini genişletmek amacıyla Häggblom’u satın aldı

Pazartesi, 09 Şubat 2026 11:28:57 (GMT+3)   |   İstanbul

OYAK Group, bağlı kuruluşu olan Finlandiyalı çelik üreticisi Miilux OY’nin daha önce Finlandiyalı mühendislik ve teknoloji şirketi Metso’ya ait olan Finlandiya ve İsveç’te madencilik ekipmanı parçaları üreten ve maden sahası hizmeti veren Häggblom’un satın alım sürecini tamamladığını duyurdu.

Üretim kapasitesi ve iş gücü entegre edildi

OYAK’a göre söz konusu işlem Finlandiya ve İsveç’teki üretim tesislerini ve yaklaşık 100 çalışanı kapsıyor. Satın alımın tamamlanmasının ardından bu çalışanların tamamı Miilux OY bünyesine katıldı.

Şirket bu entegrasyonun Avrupa’daki üretim ve hizmet kapasitesini önemli ölçüde artıracağını, özellikle İsveç’te faaliyet gösteren büyük ölçekli madencilik şirketlerine daha hızlı hizmet sunulmasına imkân sağlayacağını vurguladı.

Atıl kapasitenin devreye alınmasıyla büyüme desteklenecek

OYAK Group, Finlandiya’daki operasyonlarının zırh çeliği, aşınmaya dayanıklı çelik ve ilgili bileşenlerin üretiminde kapasite sınırlarına ulaştığını açıkladı. Miilux OY Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Kocayanak’a göre şirket bu satın alım sayesinde Häggblom’un mevcut atıl kapasitesini devreye almayı ve daha yüksek üretim hacimleri ile kârlığını artırmayı planlıyor.


