OYAK sürdürülebilir büyüme için 400 milyon $ kredi aldı

Pazartesi, 17 Kasım 2025 11:19:18 (GMT+3)   |   İstanbul

OYAK Grubu, DenizBank ve hissedarı Emirates NBD (ENBD) ile 1 yılı ödemesiz, toplam 6 yıl vadeli 400 milyon $ tutarında ortak kredi anlaşmasına imza attığını açıkladı.

Finansmanın amacı ve kullanım alanı

Söz konusu kredi, OYAK Grubu’nun sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda stratejik yatırımların finansmanında kullanılacak. OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, bu kredinin şirketin üretim verimliliğini artıracak, rekabet gücünü pekiştirecek ve uluslararası alandaki konumunu güçlendirecek yatırımlara yönlendirileceğini ifade etti. 

Kurumsal ve ekonomik önemi

Bu anlaşma, ENBD’nin Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin bir göstergesi olarak yorumlanırken, OYAK’ın uluslararası sermaye piyasalarındaki erişim gücünü de ortaya koyuyor. DenizBank Genel Müdürü ve OYAK yönetimi, bu finansmanın hem grubun hem de Türkiye’nin yatırım ve üretim kapasitesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. 


