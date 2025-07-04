OYAK İSKEN'i satın alarak enerji portföyünü güçlendiriyor

OYAK Maden Metalurji Grubu yayımladığı basın açıklamasında Almanya merkezli Steag Power GmbH'nin %51 hissesini satın almak üzere anlaşma sağlayarak İSKEN-Sugözü Enerji Santrali'nde tam kontrol sahibi olacağını ifade etti. Yıllık 9 milyar kWh elektrik üreten İSKEN-Sugözü Enerji Santrali Çukurova bölgesinde önemli sosyo-ekonomik varlıklardan biri.

"Güncel jeopolitik gelişmeler ışığında enerji güvenliği açısından kritik bir kazanım"

1.360 MW kapasiteli elektrik santrali, Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık %2,6'sını tek başına karşılıyor. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, jeopolitik risklerin arttığı ve enerji arz güvenliğinin belirleyici olduğu bir dönemde bu satın almanın kritik bir önem taşıdığını vurguladı. Erdem, "Türkiye'nin elektrik üretiminde önemli payı olan bu tesisin tamamının satın alınmasını, güncel jeopolitik gelişmeler ışığında enerji güvenliği açısından kritik bir kazanım olarak değerlendiriyoruz," ifadelerini kullandı. İSKEN, halihazırda 21,12 MWp'lik güneş enerji santrali (SUGES) dahil olmak üzere şimdiden yenilenebilir enerji projelerine başladı ve kapasitesinin 57 MWp'ye çıkarılması planlanıyor.

Uzun vadeli sürdürülebilirlik planı

Erdem, İSKEN anlaşmasının OYAK'ın uzun vadeli sürdürülebilir değer üretme vizyonunun bir parçası olduğunun altını çizdi. Şirket bu yatırım için amorti süresini 6,5 yıl olarak hesapladı ki bu süre, bu ölçekteki enerji sektörü yatırımları için oldukça kısa bulunuyor. Erdem, "Enerji güvenliği artık yalnızca enerji politikası olmanın ötesinde, bir milli güvenlik meselesi olarak kabul ediliyor. Enerji yatırımlarımızı kısa vadeli maliyet odaklı değil, uzun vadeli stratejik adımlar atarak yönetiyoruz," şeklinde konuştu.

OYAK’ın ayrıca agresif bir yenilenebilir enerji dönüşüm stratejisi izlediği biliniyor. Şirketin 14 ilde ve 25 farklı bölgede toplam 2.200 MWp kurulu güçte güneş enerjisi projeleri bulunuyor. Tüm projelerin 2028 yılı sonuna kadar devreye alınarak tam kapasiteyle üretime geçmesi hedefleniyor.

Yenilenebilir enerji yatırımlarında önce kendi ihtiyacını karşılamayı ön planda tutan OYAK, bu projelerle enerji maliyetlerini düşürmeyi planlıyor. Bu yatırımların tamamlanmasıyla birlikte üreticinin yıllık elektrik üretim kapasitesi yaklaşık 3,5 milyon MWh'ye ulaşacak ve hem enerji ihtiyacına hem de karbon salımının azaltılmasına katkı sağlayacak.