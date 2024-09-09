Erdemir Şanlıurfa’da kuracağı güneş enerjisi santrali için onay bekliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, OYAK Maden Metalürji Grubu şirketlerinden olan çelik üreticisi Erdemir’in Şanlıurfa’da gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği, projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı ve halkın görüşüne açıldığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 2,35 milyar TL olan proje kapsamında toplam 310.932 adet fotovoltaik güneş paneli ve 25 adet invertör kurulacak. Kurulu kapasitesi 125 MWe seviyesinde yer alacak santralin yılda 263,54 milyon kW enerji üreteceği ve kullanım ömrünün yaklaşık 30 yıl olacağı öngörülüyor.