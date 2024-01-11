OYAK Maden Metalürji Grubu çelik üretimini 2050’ye kadar karbondan arındıracak

Perşembe, 11 Ocak 2024 15:52:13 (GMT+3) | İstanbul

OYAK Maden Metalürji Grubu çelik üretimini karbondan arındırmaya yönelik yol haritasını açıkladı. Şirket Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını 2030 yılına kadar %25 ve 2040 yılına kadar %40 azaltmayı, 2050 yılına kadar ise sıfıra indirmeyi hedefliyor.

Söz konusu hedefler kapsamında şirket Erdemir ve İsdemir’de gerçekleştirdiği elektrik ark ocağı yatırımlarıyla karbon emisyonunu sırasıyla %25,7 ve %17,3 oranında düşürecek. OYAK ayrıca çelik üretim süreçlerinde yaptığı iyileştirme çalışmalarıyla kendi kaynaklarını kullanarak enerji verimliliğini artırıyor ve dışa bağımlılığını azaltıyor.

Öte yandan yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Kapsam 2 emisyonlarını azaltacak olan şirket her iki bağlı kuruluşunda da güneş enerjisi santrali yatırımları gerçekleştiriyor. Erdemir adına Van ve Malatya’da kurulacak ve toplam 424 MWp kurulu güce sahip olacak santrallerin yılda toplam 770.000 MWh, İsdemir adına Çorum, Diyarbakır ve Şırnak’ta kurulacak ve toplam 530 MWp kurulu güce sahip olacak santrallerin ise yılda 940.000 MWh elektrik üretmesi bekleniyor. Söz konusu santraller Erdemir ve İsdemir’in sera gazı emisyonunun sırasıyla %4,9 ve %4,5 oranında azalmasını sağlayacak.

Şirketin diğer aksiyonları arasında kömür yerine biyokütle kullanımı, doğal gaz ve yeşil hidrojenle faaliyet gösteren doğrudan indirgenmiş demir tesislerinin yanı sıra karbon yakalama ve depolama teknolojileri yer alıyor.

Türkiye’nin yeşil hidrojen yol haritasına bakıldığında, 2030 yılında kadar 2 GW ve 2035 yılına kadar 5 GW elektrolizör kapasitesine sahip hidrojen üretim tesisleri kuracak olan ülke, 2053 yılına kadar 70 GW’lık elektrolizör kapasitesiyle net sıfır karbona ulaşmayı hedefliyor.