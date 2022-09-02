Outokumpu’nun paslanmaz çelik üretimi yüksek enerji fiyatlarına rağmen normal seyrini sürdürüyor

Cuma, 02 Eylül 2022 11:55:13 (GMT+3) | İstanbul

Enerji tüketiminin yarısından fazlası elektrik olan Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu’nun CFO’su Pia Aaltonen-Forsell, artan enerji fiyatlarına rağmen şirketin operasyonlarının normal şekilde devam ettiğini belirtti.

Şirketin şu anda ferrokrom üretimini optimize ettiğini söyleyen Pia Aaltonen-Forsell, ferrokrom üretiminin optimizasyonunun diğer operasyonlar üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu ve paslanmaz çelik üretiminin normal seviyede yer aldığını belirtti. Şirketin Avrupa’da birkaç tesisi bulunuyor, bu nedenle yerel enerji kısıtlamaları getirilirse şirket paslanmaz çelik üretimini başka bir tesise taşıyabilir.

Şirketin CFO’su, enerjide kesintiler olması veya elektrik fiyatlarının uzun süre yükselmeye devam etmesi durumunda Outokumpu’nun üretiminin etkilenebileceğini ifade etti. Outokumpu üçüncü çeyrekte enerji maliyetlerinin artmasını ve özellikle ferrokrom biriminin olumsuz etkilemesini bekliyor.

Öte yandan şirket geçtiğimiz yılın sonunda Kemi, Finlandiya ve Almanya’da bulunan tesislerinde elektrik tüketiminin büyük bir kısmını karşılayabilecek üç adet uzun vadeli rüzgar enerjisi sözleşmesi imzaladı.

Avrupa enerji piyasasının durumu hem özel tüketiciler hem de şirketler için endişe yaratıyor. Outokumpu bu zorlukla karşı karşıya kalan tek şirket değil, Avrupalı ​​şirketlerin çoğu özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle küresel enerji fiyatlarında kaydedilen son artışın baskısı altında. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu İspanya merkezli ArcelorMittal Sestao, Acería Compacta de Bizkaia tesisinde bulunan elektrik ark ocağının yeniden devreye alınma zamanını bir sonraki duyuruya kadar erteledi ve yüksek enerji maliyetleri bu kararın nedenlerinden biri oldu.

Elektrik ark ocaklı çelik üretimi yüksek fırınla çelik üretimine kıyasla daha az karbon emisyonuna neden olduğundan yüksek enerji fiyatları çelik sektörünün yeşil geçişine de engel teşkil ediyor.