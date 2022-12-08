Outokumpu ve Klöckner & Co. düşük karbon emisyonlu paslanmaz çelik için anlaşma imzaladı

Perşembe, 08 Aralık 2022 12:23:42 (GMT+3) | İstanbul

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, Almanya merkezli Klöckner & Co. ile karbon emisyonu en aza indirilmiş paslanmaz çelik için iş birliği anlaşması imzaladıklarını açıkladı.

Outokumpu’nun bu yılın Haziran ayında faaliyete sokulan Circle Green hattı dünyada türünün ilk örneği çünkü daha önce hiçbir üretici bu kadar düşük karbon emisyon seviyesine sahip paslanmaz çelik üretemedi. Söz konusu anlaşmayla birlikte Klöckner & Co, Nexigen® markası altında düşük karbon içerikli ürün portföyünü, hizmetlerini ve lojistiğini önemli oranda genişletebilecek.

Outokumpu sürdürülebilirlik konusunda ciddi hedeflere sahip ve birçok şirket 2023 itibarıyla daha fazla miktarda düşük karbon emisyonlu paslanmaz çelik tedarik etmeyi düşünüyor.