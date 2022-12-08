﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Outokumpu ve Klöckner & Co. düşük karbon emisyonlu paslanmaz çelik için anlaşma imzaladı

Perşembe, 08 Aralık 2022 12:23:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, Almanya merkezli Klöckner & Co. ile karbon emisyonu en aza indirilmiş paslanmaz çelik için iş birliği anlaşması imzaladıklarını açıkladı.

Outokumpu’nun bu yılın Haziran ayında faaliyete sokulan Circle Green hattı dünyada türünün ilk örneği çünkü daha önce hiçbir üretici bu kadar düşük karbon emisyon seviyesine sahip paslanmaz çelik üretemedi. Söz konusu anlaşmayla birlikte Klöckner & Co, Nexigen® markası altında düşük karbon içerikli ürün portföyünü, hizmetlerini ve lojistiğini önemli oranda genişletebilecek.

Outokumpu sürdürülebilirlik konusunda ciddi hedeflere sahip ve birçok şirket 2023 itibarıyla daha fazla miktarda düşük karbon emisyonlu paslanmaz çelik tedarik etmeyi düşünüyor.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Finlandiya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Outokumpu 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 49. Hafta

08 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları hafifçe arttı

07 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Hint Jindal Stainless Odisha’da paslanmaz çelik parkının inşasına başladı

06 Ara | Çelik Haberler

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yükseldi

06 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Güney Afrika hurda ihracatını altı aylığına yasakladı

02 Ara | Çelik Haberler

Tayland, Malezya ve Endonezya’dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliğe antidamping vergisi getirdi

01 Ara | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 48. Hafta

01 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları çoğunlukla sabit, hafifçe düşüş de görüldü

30 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları sabit

29 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 47. Hafta

24 Kas | Yassı Ürünler ve Slab