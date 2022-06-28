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Outokumpu Hollanda’daki levha servis merkezini elden çıkaracak

Salı, 28 Haziran 2022 17:07:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu Hollanda Aalten’de bulunan levha servis merkezini elden çıkaracağını açıkladı. Servis merkezi Hollanda merkezli Roba Holding tarafından devralınacak.

Outokumpu yaklaşık 1-3 ay içinde tamamlanması beklenen anlaşmanın ardından da Aalten servis merkezine İsveç’te bulunan Degerfors levha tesisinde üretilen levhaları tedarik etmeye devam edecek. Aalten’deki tüm çalışanlar, yönetim ve operasyonlar anlaşmanın bir parçası olarak Roba Metals’e devredilecek.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Hollanda Avrupa Birliği Devralım Outokumpu 

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