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Outokumpu %92 daha düşük karbon emisyonuna sahip paslanmaz çelik üretti

Cuma, 17 Haziran 2022 11:38:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu sektör ortalamasından %92 daha düşük karbon ayak izine sahip paslanmaz çelik ürünü piyasaya sürdüğünü açıkladı.

Ürün, şirketin Finlandiya Tornio’da bulunan emisyonu en aza indirilmiş yeni hattı Circle Green’de üretildi ve tencere üretiminde kullanılmak üzere Finlandiya merkezli Fiskars Group’a sevk edildi. Hat Outokumpu’nun normal üretimine göre %64 daha az karbon emisyonuna sahip.

Outokumpu Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Niklas Wass, “İnşaattan ağır sanayiye ve tüketici ürünlerine kadar düşük karbonlu paslanmaz çeliklere yönelik küresel müşteri talebi arttı. İlk aşamada birkaç stratejik müşteriye hizmet vermeye odaklanacağız, ancak şimdiden üretimi artırmanın yollarını arıyoruz,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Finlandiya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Outokumpu 

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