Otomotiv parçası üreten 55 şirket Meksika'ya yatırım yapmak için ABD seçimlerini bekliyor

Meksika’nın Ulusal Otomobil Parçaları Endüstrisi (INA) başkanı Francisco Gonzalez, yaklaşık 55 uluslararası şirketin ülkeye 2,5-3,5 milyar $ yatırım yapmak istediğini ve bunun için öncelikle ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarını beklediğini söyledi.

Gonzalez verdiği röportajda, ABD’de başkanlık seçimleri Kasım ayının ilk haftasında yapılacağından yatırımlara dair duyurularının gelecek yıl yapılabileceğini belirtti.

Meksika, %43’lük pazar payıyla ABD'ye en fazla otomobil parçası tedarik eden ülke konumunda. Meksika’yı %10,3’le Kanada ve %7,6 ile Çin takip ediyor.