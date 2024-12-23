Meksika’da tel tüketimi Ekim’de %21 azaldı

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür tel tüketimi bu yılın Ekim ayında yıllık %21 düşüşle 126.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda ülkenin tel üretimi %22,3 düşüşle 136.000 mt seviyesine gerilerken, tel ihracatı %3,4 düşüşle 28.000 mt oldu.

Yılık Ocak-Ekim döneminde tüketim %12 düşüşle 1,48 milyon mt seviyesinde kaydedilirken üretim %12,4 düşüşle 1,57 milyon mt oldu. Aynı dönemde tel ihracatı ise %8,5 düşüşle 272.000 mt seviyesinde kaydedildi.