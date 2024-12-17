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Meksika’nın soğuk rulo sac tüketimi Ekim ayında %19,5 yükseldi

Salı, 17 Aralık 2024 14:11:57 (GMT+3)   |   San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür soğuk rulo sac tüketimi bu yılın Ekim ayında yıllık %19,5 artışla 429.000 mt seviyesinde yer aldı. Bahsi geçen ayda soğuk rulo sac üretimi yıllık %28,5 artışla 302.000 mt oldu.

Bahsi geçen ayda soğuk rulo sac ithalatı yıllık %1,5 düşüşle 131.000 mt’a inerken, ihracat %50 düşüşle 4.000 mt’da kaydedildi.

2024’ün ilk 10 ayında soğuk rulo sac tüketimi %16,2 artışla 4,10 milyon mt seviyesinde kaydedilirken üretim yıllık %8,9 artışla 2,68 milyon mt oldu.

 


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim İth/ihr İstatistikleri 

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