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Meksika’nın inşaat demiri tüketimi Ekim ayında %23,5 düştü

Çarşamba, 18 Aralık 2024 12:27:31 (GMT+3)   |   San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür inşaat demiri tüketimi Ekim ayında yıllık %23,5 düşüşle 302.000 mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda inşaat demiri üretimi de arka arkaya beşinci ay gerileyerek yıllık %26,4 düşüşle 309.000 mt seviyesinde kaydedildi. Bu beş ay görülen düşüş, 24 Mayıs-19 Temmuz tarihleri arasında ArcelorMittal’in yüksek fırınının grev nedeniyle devre dışı kalmasına bağlanırken, şirketin inşaat demiri üretimi için kütük üretimine başlaması üç ayını daha aldı.

Ekim ayında ülkenin inşaat demiri ihracatı %76 düşüşle 6.000 mt’a geriledi.

Ocak-Ekim döneminde inşaat demiri tüketimi %12,2 düşüşle 3,12 milyon mt seviyesine gerilerken, üretim %14,4 düşüşle 3,19 milyon mt oldu. Aynı dönemde inşaat demiri ihracatı ise %55,7 gerileyerek 123.000 mt’a indi.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tüketim 

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