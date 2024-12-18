Meksika’nın inşaat demiri tüketimi Ekim ayında %23,5 düştü

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür inşaat demiri tüketimi Ekim ayında yıllık %23,5 düşüşle 302.000 mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda inşaat demiri üretimi de arka arkaya beşinci ay gerileyerek yıllık %26,4 düşüşle 309.000 mt seviyesinde kaydedildi. Bu beş ay görülen düşüş, 24 Mayıs-19 Temmuz tarihleri arasında ArcelorMittal’in yüksek fırınının grev nedeniyle devre dışı kalmasına bağlanırken, şirketin inşaat demiri üretimi için kütük üretimine başlaması üç ayını daha aldı.

Ekim ayında ülkenin inşaat demiri ihracatı %76 düşüşle 6.000 mt’a geriledi.

Ocak-Ekim döneminde inşaat demiri tüketimi %12,2 düşüşle 3,12 milyon mt seviyesine gerilerken, üretim %14,4 düşüşle 3,19 milyon mt oldu. Aynı dönemde inşaat demiri ihracatı ise %55,7 gerileyerek 123.000 mt’a indi.