Çin dahil Asya ülkeleri, Meksika'ya çelik ihracatında Güney Kore'yi geride bıraktı

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) Genel Müdürü Salvador Quesada bir röportajda, dünyanın en büyük onuncu çelik tüketicisi olan Meksika'nın yalnızca Çin'in devlete bağlı üreticilerinin değil bazı diğer Asya ülkelerinin de haksız ticaretiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Quesada, “Meksika çelik sektörü Çin'in devlete bağlı üreticileriyle rekabet ediyor ve Asya'daki kapasite fazlası sorunundan olumsuz etkileniyor. Bu sorun Güneydoğu Asya ülkelerini de kapsıyor,” dedi.

SteelOrbis’in değerlendirmelerine göre, Meksika hükümetinin Çin'den yapılan çelik ithalatını kontrol altına almak için uyguladığı önlemler sonucu söz konusu ithalat %18,7 azaldı. Ocak-Ekim döneminde Meksika'ya Çin'den 981.000 mt çelik ihraç edildi ve böylece ülkenin Meksika’daki pazar payı %9,3'e düştü. Şu anda Çin, Meksika'nın en büyük dördüncü çelik tedarikçisi konumunda. Fakat Çin dahil Asya ülkeleri, Güney Kore’yi de geride bırakarak Meksika'nın çelik tedarikçisi pazarlar sıralamasında ikinciliği üstleniyor.

Meksika'da Asya çıkışlı çelik ithalatı, geçen yılın Ocak-Ekim dönemine kıyasla %11,3 artarak 1,77 milyon mt’a ulaştı. Bunun 981.000 mt'una sahip olan Çin, ülkeye yıllık bazda %18,7 daha az ihracat gerçekleştirdi. Vietnam’ın ihracatı %100,3 düşüşle 585.000 mt ve Malezya’nın ihracatı %129,9 artışla 200.000 mt oldu.

Çin menşeli çeliğe uygulanan tedbirler, Meksika'nın serbest ticaret anlaşması olmayan ülkeler için Nisan ayında yürürlüğe aldığı %50'ye varan vergilerin sonuç vermesi sonucu azaldı.

Fakat Vietnam ve Malezya’nın Meksika ile serbest ticaret anlaşması bulunuyor. Böylece Çin, Vietnam ve Malezya'dan Meksika'ya yapılan çelik sevkiyatları toplam ithalatta %16,2 ile ikinci sırada bulunan Güney Kore'yi geride bırakarak %16,8 pay alıyor. Birincilik ise %31,6 ile ABD’nin.

2024 yılının ilk 10 ayında Meksika'ya çelik ihracatını artıran ülkeler, pazar payları sırasıyla %5,6 ve %1,9 olan Vietnam ve Malezya oldu. Çin ve Almanya’nın pazar payları ise düştü ve %9,3 ile %2,9 olarak kaydedildi.