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Meksika’nın görünür nihai mamul tüketimi Ekim ayında %9,1 geriledi

Pazartesi, 16 Aralık 2024 14:51:14 (GMT+3)   |   San Diego

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, Ekim ayında Meksika’da görünür nihai mamul tüketimi yıllık %9,1 düşüşle 2,33 milyon mt olarak kaydedildi. Filmaşin tüketimi %25,2, inşaat demiri tüketimi %23,5 ve çelik tel tüketimi %21 azaldı.

Aynı ayda yıllık %8,9 düşüşle 1,57 milyon mt nihai mamul tüketildi. Yıllık bazda arka arkaya dokuz ay düşüş görüldü.

Ekim ayında inşaat demiri üretimi %26,4, çelik tel üretimi %22,3 ve filmaşin üretimi %21,8 düşüş kaydetti.

Ocak-Ekim döneminde ise nihai mamul üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %4,5 düşüşle 23,26 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, ülkede %7,5 düşüşle 15,24 milyon mt nihai mamul tüketildi.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri Tüketim 

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