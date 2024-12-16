Meksika’nın sıcak rulo sac tüketimi Ekim ayında %0,2 arttı

Meksika Demir Çelik Birliği (Canacero) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede görünür sıcak rulo sac tüketimi bu yılın Ekim ayında yıllık sadece %0,2 artışla 461.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında sıcak rulo sac üretimi ise yıllık %0,6 düşüşle 350.000 mt seviyesinde yer alarak yılın ilk 10 ayındaki altıncı düşüş oldu.

Aynı ay sıcak rulo sac ithalatı yıllık %2,5 artışla 122.000 mt, ihracatı ise yıllık %8,3 düşüşle 11.000 mt oldu.

Ocak-Ekim döneminde ise tüketim %0,7 artışla 4,29 milyon mt olurken üretim %2,7 düşüşle 3,11 milyon mt seviyesinde kaydedildi.