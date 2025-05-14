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Oryx Stainless yeni tesisiyle Malezya’nın döngüselliğine katkıda bulunacak

Çarşamba, 14 Mayıs 2025 11:57:12 (GMT+3)   |   İstanbul

Hollanda merkezli geri dönüştürülmüş paslanmaz çelik tedarikçisi Oryx Stainless Group, Malezya’da yeni paslanmaz çelik tesisini faaliyete aldığını duyurdu. Söz konusu tesis, döngüsel ekonomiye destek sağlayacak ve bölgeyi sürdürülebilir endüstriyel büyüme merkezi haline getirecek.

İlk etapta yıllık 150.000 mt paslanmaz çelik işleyecek olan tesis, emisyonlarda yıllık yaklaşık 1 milyon mt düşüş sağlayacak. Bu sayede Malezya’nın gayrisafi yurt içi hasıla başına karbon yoğunluğunun 2030 yılına kadar %45 düşürülmesi hedefine katkı sağlayacak ve 300 milyar RM (69,75 milyar $) yeşil yatırım çekilmesine yardımcı olacak.

Oryx Stainless Kurucu Ortağı ve Başkanı Michael Pawlowski, “Çok az sektörde geri dönüşüm oranı bu kadar yüksektir. Tesisimizde işlenen hurda malzemelerin %90’ı kullanılarak kalite kaybı olmadan paslanmaz çeliğe dönüştürülebiliyor,” dedi.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Malezya Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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