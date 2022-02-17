OEMK vasıflı çubuk üretiminde manyetikliği giderecek

Perşembe, 17 Şubat 2022 10:36:27 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli önde gelen küresel demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir (HBI) üreticisi Metalloinvest bağlı kuruluşu Alexey Ugarov OEMK’nın yüksek kalite haddelenmiş çelik ürünlerin (vasıflı çubuk) manyetikliğini gidermek için bir birim devreye aldığını açıkladı.

Çek Cumhuriyeti merkezli ZDAS tarafından tedarik edilen benzer iki manyetikliği giderme birimi daha 2022 yılının sonuna kadar devreye alınacak. Şirketin ekipman yatırımları 35 milyon RUB tutarında yer alıyor.

Küresel otomotiv ile uçak parçaları ve gemi üreticileri vasıflı çubuğun manyetikliğinin belirli bir seviyeye düşürülmesini talep ediyor.