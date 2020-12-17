OEMK rekor hacimde vasıflı çubuk sevkiyatı gerçekleştirdi

Perşembe, 17 Aralık 2020 16:28:43 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli küresel demir cevheri ve sıcak briketlenmiş demir üreticisi Metalloinvest tarafından yapılan açıklamaya göre, bağlı şirketi Alexey Ugarov Oskol Metallurgical Plant (OEMK), bu yıl Kasım ayında, otomotiv sektöründeki müşterilerine rekor hacimde yüksek kalite haddelenmiş çelik ürün (vasıflı çubuk) sevkiyatı gerçekleştirdi.

Toplam aylık sevkiyat, 2016 yılından bu yana kaydedilen en yüksek hacim olan 130.493 mt seviyesinde gerçekleşti. Özel kalite çubuk sevkiyatlarının %68’i Rusya ve BDT pazarına yapılırken, ürünlerin %32’si uluslararası pazarlara sevk edildi.

OEMK Genel Müdürü Alexey Ugarov, “Metalloinvest, Rusya'nın önde gelen vasıflı çubuk üreticilerinden. Yüksek marjlı ürün satışlarımızı ve bunların toplam sevkiyatlarımızdaki payını artırmak, şirketin mükemmel sonuçlar elde etmesini ve finansal istikrarını güçlendirmesini sağlıyor,” dedi.