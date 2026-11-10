İtalya'da el konulan Rusya çıkışlı sıcak briketlenmiş demir kargosu soruşturmanın ardından satışa çıkarıldı

SteelOrbis tarafından bu yılın Ocak ayında bildirildiği üzere İtalya'ya yasa dışı sevkiyat yapıldığı şüphesiyle soruşturma başlatılan 33.000 mt Rusya çıkışlı sıcak briketlenmiş demir kargosu satışa çıkarıldı. Lecce ve Brindisi Adli Satış Enstitüsü resmi açıklamasında “Rusya'ya karşı Avrupa Birliği tarafından uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin ihlal edildiği iddiasına ilişkin ceza soruşturması kapsamında el konulan kargonun şu anda önemli bir adli satış işleminin konusu olduğunu,” belirtti.

Daha önce bildirildiği üzere 2025 yılı Kasım ayında İtalya'ya ulaşan kargonun “geminin uğradığı limanlar ve yükleme işlemlerinin gerçekleştirildiği yerlerle ilgili gemi belgelerinde ciddi tutarsızlıklar, sahtecilikler ve değişiklikler” içerdiğinden şüpheleniliyordu. Rusya çıkışlı sıcak briketlenmiş demir için 2025 yılında 651.906 mt kota uygulanırken, 1 Ocak 2026 itibarıyla Rusya'dan sıcak briketlenmiş demir ithalatına yasak getirildi.

Söz konusu sıcak briketlenmiş demir kargosunun potansiyel alıcıları arasında İtalyan ve uluslararası çelik üreticileri ile tüccarlar yer alıyor. Lecce ve Brindisi Adli Satış Enstitüsü, kargonun halihazırda Costa Morena Est limanındaki gümrük denetimi altındaki bir alanda bulunduğunu ve “henüz AB içinde serbest dolaşıma sokulmadığını” doğruladı. Bununla birlikte uluslararası tüccarların da satış görüşmelerine katılabileceği vurgulandı.

Resmi basın açıklamasına göre ön satış fiyatı 6,8 milyon € olarak belirlendi. Bu tutar, 207€/mt veya 232$/mt seviyesine karşılık gelirken, SteelOrbis'in görüştüğü piyasa kaynaklarının çoğu, küresel sıcak briketlenmiş demir piyasasındaki mevcut arz sıkıntısı ve nispeten yüksek fiyatlar göz önüne alındığında söz konusu fiyatı oldukça cazip buluyor. Bir kaynak, “Tüm nakliye ve depolama masrafları dahil edildiğinde bile oldukça ucuz bir fiyat. Ancak elbette öncelikle gümrük işlemlerine ilişkin tüm ayrıntıları ve daha da önemlisi henüz kimsenin hesaplamadığı Rusya çıkışlı sıcak briketlenmiş demir için SKDM maliyetlerini bilmemiz gerekiyor,” dedi.

SteelOrbis'in görüştüğü piyasa oyuncuları, Rusya çıkışlı sıcak briketlenmiş demirin kaliteli olması nedeniyle bazı Avrupalı alıcıların söz konusu malzemeyle ilgilenebileceğini belirtti. Kaynaklara göre nispeten düşük fiyat, malzemenin kendi değeri üzerinden belirlenmiş olabilir ve kargonun uzun süredir liman sahasında bulunması nedeniyle satışının hızlandırılmak istenmesiyle açıklanabilir.

Öte yandan sıcak briketlenmiş demir piyasasında son aylarda arz oldukça dar seyretti. Libya çıkışlı sıcak briketlenmiş demir için Ekim ayının ortasında sonuçlandırılan son 90.000 mt'luk ihalede fiyat 380$/mt FOB seviyesinden gerçekleşirken, bu malzemenin Avrupalı alıcılara maliyeti 405-410$/mt CFR aralığında yer aldı. Buna ek olarak piyasada Venezuela çıkışlı bir kargonun 370-375$/mt CFR bandından işlem gördüğüne ilişkin bilgiler dolaşsa da söz konusu bağlantı henüz teyit edilemedi.

Rusya çıkışlı sıcak briketlenmiş demirine gelince Avrupa'da uygulanan tam ithalat yasağı ve Karadeniz'deki başlıca limanların kapalı olması nedeniyle artan taşımacılık sorunlarının ardından Türkiye veya Akdeniz piyasalarına yönelik yalnızca nadiren teklifler duyuldu. Bu teklifler en düşük 370$/mt CFR seviyesinde yer alırken, çoğunlukla 380-385$/mt CFR aralığının altına inmedi. Baltık çıkışlı navlunun hızla artarak halihazırda 75-80$/mt seviyesine ulaştığı göz önüne alındığında CFR bazındaki fiyatlarının şu anda daha da yüksek seviyelerde olması mümkün.